قمة ثلاثية في القاهرة لبحث توحيد الجيش الليبي

كشف عبدالقادر عوكلي، قائد إحدى الكتائب المسلحة في مدينة مصراتة الليبية، عن اجتماعين سيعقدان في القاهرة خلال الشهر الجاري، لبحث ملف “توحيد الجيش الليبي”.

وقال عوكلي إن “أحد الاجتماعين سيكون ثلاثيًا بمشاركة دول الجوار الليبي، مصر والجزائر وتونس، والآخر يجمع ضباطًا بالجيش الليبي، مع اللجنة المصرية المعنية بإدارة الملف الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي”.

وأضاف عوكلي أن الاجتماعين لهما أهداف مختلفة؛ كون الاجتماع الثلاثي سيبحث تشكيل لجنة بين دول مصر وتونس والجزائر؛ لوضع حلول عملية لحل الأزمة الليبية على الأرض والاتفاق مع مسؤولين ليبيين على عقد لقاءات أخرى في المستقبل”.

وتابع: “أما الاجتماع الآخر فإنه سيستعرض ما توصلت إليه اللجان الفنية المشكلة في الاجتماع الثالث في القاهرة من توصيات وحلول مقترحة”.

ولفت إلى أن “لجنتين شكلتا في مصر عقدتا اجتماعات في ليبيا مع عسكريين للخروج باقتراحات لتوحيد الجيش الليبي”، مشيرًا إلى أن اللجنتين “ستعودان إلى القاهرة لعرض ما توصلت إليه، وبحث الخطوات المقبلة”.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية عن “اتفاق وزيري الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونظيره المصري سامح شكري، على عقد قمة ثلاثية لدول الجوار الليبي في القاهرة خلال منتصف الشهر الجاري لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

بدوره، أكد الباحث المتخصص في الشأن الليبي عبدالستار حتيتة، أن “هناك إجراءات تحدث على الأرض لم تشهدها ليبيا منذ عام 2011 حيث تعقد قيادات عسكرية ليبية لقاءات في طرابلس ومصراتة ومدن ليبية أخرى؛ لوضع التفاصيل الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

وأوضح حتيتة لـ”إرم نيوز” أن “مصر تراهن على المؤسسة العسكرية لنجاح ما تسعى إليه في الملف الليبي، مشيرًا إلى أن المخطط المصري لإنهاء الأزمة الليبية يواجه محاولات إقليمية، ومؤامرات خارجية، لإفشاله، واستمرار الوضع الراهن دون تغيير”.

وكانت العاصمة المصرية استضافت قبل أيام، اجتماعات لتوحيد الجيش الليبي بمشاركة 17 ضابطًا من مختلف المدن الليبية، إذ توصل المشاركون فيها على توحيد الجيش الليبي، وتشكيل لجان للبدء في اتخاذ خطوات عملية بهذا المسار.