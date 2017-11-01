في زيارة مفاجئة.. خليفة حفتر يصل القاهرة لبحث آخر تطورات الساحة الليبية

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة الأربعاء، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني في مطار القاهرة الدولي خلال تصريحات صحفية، إن “حفتر وصل القاهرة في زيارة غير معلنة وغير محددة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين لبحث آخر تطورات الأوضاع الليبية”.

وأضاف المصدر، أن “حفتر وصل القاهرة على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله مسؤولون مصريون لم يحددهم”.

وزيارة حفتر للقاهرة، هي الأولى له منذ استلام الفريق محمد فريد حجازي، رئاسة الأركان العامة المصرية خلفًا للفريق محمود حجازي، المكلف من الرئاسة المصرية بمتابعة الملف الليبي، الذي لم يحدد حتى اليوم هل مازال مستمرًا في هذا المنصب أم لا.

وشهدت القاهرة خلال الأشهر الماضية، عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم في نهاية 2015.

وتمت تلك اللقاءات بحضور رئيس الأركان المصري السابق الفريق محمود حجازي، المكلف بمتابعة الملف الليبي وبعضها بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.