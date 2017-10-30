القاهرة تنفي إلغاء الشراكة مع طوكيو بشأن تجربة “المدارس اليابانية”

نفى وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، اليوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف تجربة “المدارس اليابانية” قبل أيام من افتتاحها.

وقال شوقي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن “كل ما يُثار حول المدارس اليابانية وطبيعة علاقة الجانب الياباني بالمشروع غير حقيقي”.

وأضاف، أن “ما يتم تداوله مجرد جدل وتكهنات مبنية على اجتهادات”.

وأشار إلى أن المشروع لا يزال قائمًا، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن موعد استئناف العمل به.

وكان شوقي أعلن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتأجيل البدء بتجربة المدارس اليابانية في الوقت الحالي، وطالب بأن تكون هناك شفافية في اختيار الطلاب والمدرسين، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الانطلاقة صحيحة كما يريد الرئيس.

وأثار طرح المشروع في مصر جدلًا واسعًا، إذ إن المدارس اليابانية -التي كان من المتوقع فتح 28 منها- تعتمد نظامًا تعليميًا موازيًا للمدارس الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية.

وأعلنت الحكومة سابقًا أنها أرسلت 40 معلمًا إلى اليابان لتدريبهم على طرق التدريس في هذه المدارس.

يشار إلى أن وزير التربية والتعليم المصري أعلن بشكل مفاجىء في أيلول/سبتمبر الماضي أن عدد المدارس اليابانية التي سيتم افتتاحها هذا العام في عموم البلاد 8 مدارس فقط من أصل 28، مشيرًا إلى وجود مدارس أخرى تحت الإنشاء في بعض المحافظات وسيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل.