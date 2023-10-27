هل تعجّل ملفات "المصالح المشتركة" بزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا؟

وقال حكيم مسعودي "الأستاذ المختص في التاريخ إنه "لا يمكن لأي كان أن يجزم بالفهم المطلق للعلاقات الجزائرية - الفرنسية وتقلباتها، ولعل ما يعزّز هذا الطرح هو سرعة الانتقال من الأزمة إلى مستويات عالية من التفاهم والودية، رغم أن ملفات الخلاف المعلن عنها رسميا في كل مرة هي نفسها، والتي عادة تُفتح لتراوح مكانها على غرار ملف الذاكرة والهجرة والتأشيرات المتأرجح على حبال المزاجية في البلدين".

وما إن تهدأ العلاقات حتى تغذّيها مجددا تصريحات سياسية عدائية صادرة عن عدد من الشخصيات الفرنسية المحسوبة على تيار اليمين المتطرف أو أنصار "الجزائر فرنسية"، ما عقد من استئناف التفاهمات المجمّدة في عدة ملفات على غرار تصريحات مكرّرة للسفير الفرنسي السابق في الجزائر "كزافييه درينكور" ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق "مانويل فالس"، المطالبة بإلغاء اتفاقية وُقّعت عام 1968 منحت مزايا للمهاجرين الجزائريين.

إثارة المشاكل

ويوم الأربعاء الماضي نقل الرجل الثاني في الجزائر وهو رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، لستيفان روماتي، سفير الجمهورية الفرنسية في الجزائر، انزعاجه من هذه الأطراف، التي أسماها بـ"بقايا الاستعمار"، وقال إنها تسعى إلى نسف تطور علاقات البلدين. وأشار "قوجيل" إلى نشاط هؤلاء عبر ما اعتبر أنها "منابر إعلامية وجمعوية وسياسية في فرنسا"، لافتًا إلى أهمية معالجة ملف تنقل الأشخاص، وإيلاء العناية اللازمة للمسألة التاريخية، وقضايا الذاكرة، وفق بيان لمجلس الأمة الجزائري.

ولتجنّب التأويلات مثلما علّقت سابقا على قرار النشيد وأزعجت الجزائر، تحاشت وزيرة خارجية فرنسا "كاثرين كولونا" خلال جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء، الخوض في قرار الجزائر بإنهاء تدريس المناهج باللغة الفرنسية في المدارس الخاصة وتطبيق القانون في هذا الشأن، وقالت ردًّا على سؤال برلماني إن "هذا القرار تم اتخاذه من طرف الجزائر، البلد الذي تربطنا به علاقات جيدة".