"لوفيغارو": الجزائر تريد القضاء على التعليم باللغة الفرنسية

قالت صحيفة "لوفيغارو" إنه اعتبارًا من بداية العام الدراسي، لن يتم تدريس البرامج المدرسية الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر.

وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مضمون رسالة موجهة إلى أولياء الأمور، أوضح فيها مدير مدرسة جزائرية أن وزارة التربية الوطنية قررت "تطبيق القانون بمعناه الضيق": مطاردة "البرنامج المزدوج".

وقالت إن هذا البرنامج يعد خصوصية في المدارس الخاصة الجزائرية، تسمح للطلاب بمتابعة المنهجين الجزائري والفرنسي، مبينة أن ذلك يعني منع استعمال كتب مدرسية غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، واحترام خمس ساعات من برنامج اللغة الأجنبية، دون كتاب مدرسي معتمد.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على البكالوريا، فلن يتم إجراء الاختبارات في الثانوية الدولية بالجزائر، أو ما تسمى كذلك "الثانوية الفرنسية"، حيث سيتعين على المرشحين السفر إلى الخارج، وسيتم تشديد شروط الالتحاق بالجامعات الجزائرية بالنسبة للجزائريين الحاصلين على البكالوريا الفرنسية، معتبرة ذلك ردًا على ما تفعله فرنسا بطلاب الجزائر من مبدأ "المعاملة بالمثل".