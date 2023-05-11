عودة سوريا إلى الجامعة العربية في عيون الصحافة العالمية

رأت الصحافة الأمريكية في قرار عودة دمشق للجامعة العربية، ضربة للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يمثل رفضًا لمصالح واشنطن في المنطقة، ويشير إلى تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن قرار عودة سوريا يظهر كيف أن دول الشرق الأوسط بدأت تؤطر سياسات خاصة بها بعيدًا عن الغرب ومخاوفه.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الظروف التي استوجبت اتخاذ قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة.