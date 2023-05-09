السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار يأتي من منطلق العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذًا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية".