حدث تاريخي.. سوريا تستعيد مقعدها في الجامعة العربية بعد غياب 12 عاما

السابع من مايو أصبح تاريخاً فاصلاً في جامعة الدول العربية.

فبعد غياب دام 12 عاماً؛ سوريا تستعيد مقعدها في الجامعة العربية، بعد إجماع عربي في اجتماعٍ استثنائي كان جوهره قناعة عربية بضرورة عودة سوريا إلى حضن أشقائها.

الجامعة أكدت في بيانٍ رسمي أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتبارا من الـ7 من مايو 2023.

وأكد البيان أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة السورية.

هذا القرار جاء نتيجة تحركات و مبادرات عربية مهمة تجاه دمشق خلال الفترة الماضية والتي عكست تفاؤلاً في نفوس السوريين الذين أنهكتهم سنوات الحرب القاسية.