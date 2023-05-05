الأردن: الجامعة العربية ستنظر قريباً جداً في عودة سوريا

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم الجمعة، إن الجامعة العربية ستنظر قريباً جداً في عودة سوريا، كنتيجة للدور العربي الرائد في منهجية "خطوة بخطوة".

وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، أن "الأردن توصل، منذ فترة، إلى ورقة طورت إلى مبادرة أردنية تستند إلى دور عربي رائد عبر نهج خطوة بخطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا".

وحول الموقف الأمريكي، قال الصفدي: "عندما تم التوصل إلى مبادرتنا ناقشناها مع مع الولايات المتحدة وهم شركاؤنا وحلفاؤنا ونحن نعمل عن كثب معاً، دول عربية أخرى فعلت ذلك أيضاً، ما نتحدث عنه الآن هو عملية سياسية يكون للعرب فيها دور قيادي في جهود محاولة إيجاد حل للأزمة".