هل تُحيي الهدنة في غزة أملاً بسلام طويل الأمد؟

وبحسب الصحيفة، فإن الهدنة التي تم التوصل إليها بجهود دولية مكثفة (أمريكية خاصة)، "ودبلوماسية مثالية" من قبل قطر، وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت بمنزلة "تخفيف من الألم" الذي يمر به الفلسطينيون وفسحة من الأمل في إمكانية التوصل إلى سلام أكثر استدامة في نهاية المطاف حتى لو كان ذلك لا يزال بعيد المنال.

ورأت الصحيفة، أن خطر انتشار الصراع إلى الضفة الغربية وجنوب لبنان لا يزال قائمًا، رغم أن مستوى هذا الخطر قد انخفض.

وقالت الصحيفة إنه إذا صمدت الهدنة المؤقتة، فإن مئات الشاحنات التي تحمل الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية ستصل إلى سكان القطاع "اليائسين" وسيتم إعادة الرهائن الإسرائيليين، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وكل هذا من شأنه أن يغير المزاج العام، ويدعم السلام، وهي لمحة بسيطة عما يمكن أن ينتج عن "التسوية المستقبلية."

هل يتجدد القتال ؟

وتحدثت الصحيفة عن وجود دلائل على أنه ستكون هناك بالفعل عودة إلى القتال، معتبرة أنه "من المحزن" أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار إلى أجل غير مسمّى، وألا يكون هناك سلام دائم.

وتابعت: "ومما ينذر بالسوء أن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات فوق غزة تحذر السكان الذين تم إجلاؤهم إلى الجنوب من العودة إلى منازلهم في الشمال، لأن المنطقة لا تزال منطقة حرب. "

وأوضحت: "كما بدت حماس وكأنها تريد أن تزيد من بؤسهم، فقد دأبت على مطالبة سكان غزة بأن يفعلوا العكس، وذلك لأسباب خاصة بها"، معتبرة أنه لا توجد هناك رغبة حقيقية في السلام من جانب القادة على الجانبين.

وأردفت: "الحرب بين إسرائيل وحماس واحدة من الحروب التي لا يستطيع أي من الطرفين فيها الفوز على الإطلاق، ورغم أن الإسرائيليين قادرون على إضعاف قدرة حماس على شن الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين فلا أحد يعتقد أن هذا قد يكون نهاية التهديد."

وأشارت إلى أن القضاء على "حماس" قد يفضي إلى عودتها إلى الظهور من جديد، أو أن تحل محلها "منظمة جديدة أخرى، وربما أكثر قسوة منها ."