وزير الدفاع الإسرائيلي: هدنة غزة فترة توقف قصيرة في القتال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إن الهدنة الحالية مع حركة حماس في قطاع غزة ما هي إلا "توقف قصير ومؤقت" ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية.

وأدلى غالانت بالتصريحات لنظيرة الإيطالي الذي يزور تل أبيب وذلك وفقًا لما ذكره مكتبه، وذلك في وقت تستعد فيه إسرائيل لاستقبال 13 من المحتجزين سيتم إطلاق سراحهم في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 39 من الفلسطينيين في سجونها.

وقال: "سيكون هناك توقف قصير، ثم سنواصل العمليات بقوة عسكرية كاملة، ولن نتوقف إلا حين نحقق أهدافنا: تدمير حماس، وإعادة الرهائن من غزة لإسرائيل. هناك 240 رهينة، وهو أمر لا يمكن أن نقبله، ولا أن نتهاون معه".