محللون لـ "إرم نيوز": هدنة غزة هزيمة لإسرائيل على المستوى الإستراتيجي
تتصدر هدنة الـ4 أيام بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، اهتماما عالميا وإعلاميا يضعها بكل تفاصيلها ودلالاتها وأبعادها تحت المجهر، وسط حالة ترقب مسكونة بالعديد من التساؤلات حول مرحلة ما بعد الهدنة، لا سيما الأبعاد العسكرية والسياسية.
وفي أجواء الهدنة، يقفز الهدف الأساس والمعلن من حرب إسرائيل على غزة إلى الواجهة، وهو القضاء على حركة حماس وقياداتها، وكذلك تحرير الرهائن بالقوة العسكرية، إذ إن إسرائيل، وفق ما يرى محللون، لم تحقق أيًا من الهدفين رغم القصف الجوي العنيف وغير المسبوق على مدى 6 أسابيع مضت، بالإضافة إلى التوغل البري المدعوم بالطيران الحربي.
فعلى مستوى تدمير حركة حماس وقياداتها، يقول محللون: "لم تستطع إسرائيل تحقيق إنجاز ملموس يشير إلى قرب حدوث ذلك أو إمكانية حدوثه، فضلاً عن أنها اضطرت إلى القبول بصفقة تبادل للأسرى والرهائن، وهي التي تواجه في هذا الملف تحديدًا ضغطًا كبيرًا من قبل الشارع الإسرائيلي".
يضاف إلى ذلك، بحسب محللين، أن "إسرائيل لم تتمكن أيضًا من كشف شبكة الأنفاق أو الإعلان عن قتل أي من قيادات مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أو حتى أسر أحدهم على أقل تقدير".
واعتبروا أن "من أبرز ملامح هزيمة إسرائيل في الهدنة، بداية خسارة زخم الدعم الدولي، ورفض حلفاء إسرائيل مشروع التهجير القسري، والعودة الدولية لطرح حل الدولتين، وكذلك الرضوخ للتفاوض مع حماس لإطلاق سراح الرهائن".
وأشار محللون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو حشدت دعمًا دوليًا عسكريًا وسياسيًا كبيرًا في الأيام الأولى من الحرب، واليوم، نشهد تراجعًا وتحولاً في مواقف هذه الدول على المستويات كافة، مثلما كانت إسرائيل بدأت بتنفيذ إستراتيجيتها حول تهجير سكان غزة لمصر وسط استمرار دعم حلفائها، لكن في هذه المرحلة أعلنت أمريكا ودول أوروبية رفض تهجير سكان القطاع".
كما تطرقوا إلى أن "حكومة نتنياهو تتبنى إستراتيجية يهودية الدولة التي يرتكز تنفيذها على القضاء على حل الدولتين، بينما جددت الإدارة الأمريكية وأوروبا دعوتهما إلى أن المسار السياسي الذي يقود لحل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراعات في المنطقة".
وبشأن صفقة الرهائن، قال محللون: "إن نتنياهو أعلن في مساء السابع من أكتوبر الماضي أنه لا تفاوض مع حماس بوصفها منظمة إرهابية، وأنه سيتم القضاء عليها وتحرير الرهائن، لكنه الآن رضخ للهدنة وتبادل الرهائن بصفقة".
لكن وإلى أن تنقضي مدة الهدنة، يبقى السؤال الأبرز والأهم، هو: ما هي خيارات إسرائيل بعد انتهاء المدة؟ وكيف ستتعامل مع ملف "حماس" وحربها على غزة في ظل تطورات الأحداث الأخيرة، وتلاحق الهزائم الإستراتيجية والسياسية لها؟.