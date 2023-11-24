محللون لـ "إرم نيوز": هدنة غزة هزيمة لإسرائيل على المستوى الإستراتيجي

تتصدر هدنة الـ4 أيام بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، اهتماما عالميا وإعلاميا يضعها بكل تفاصيلها ودلالاتها وأبعادها تحت المجهر، وسط حالة ترقب مسكونة بالعديد من التساؤلات حول مرحلة ما بعد الهدنة، لا سيما الأبعاد العسكرية والسياسية.

وفي أجواء الهدنة، يقفز الهدف الأساس والمعلن من حرب إسرائيل على غزة إلى الواجهة، وهو القضاء على حركة حماس وقياداتها، وكذلك تحرير الرهائن بالقوة العسكرية، إذ إن إسرائيل، وفق ما يرى محللون، لم تحقق أيًا من الهدفين رغم القصف الجوي العنيف وغير المسبوق على مدى 6 أسابيع مضت، بالإضافة إلى التوغل البري المدعوم بالطيران الحربي.

فعلى مستوى تدمير حركة حماس وقياداتها، يقول محللون: "لم تستطع إسرائيل تحقيق إنجاز ملموس يشير إلى قرب حدوث ذلك أو إمكانية حدوثه، فضلاً عن أنها اضطرت إلى القبول بصفقة تبادل للأسرى والرهائن، وهي التي تواجه في هذا الملف تحديدًا ضغطًا كبيرًا من قبل الشارع الإسرائيلي".