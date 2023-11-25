الجيش الإسرائيلي: الحرب لم تنته.. وهذه هي "المحظورات"

كما حذر من الدخول إلى البحر، وقال إنه ممنوع الاقتراب لمسافة أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع إسرائيل.

تزامناً، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الخط الفاصل شرق خانيونس شهد إطلاق نار كثيفاً من القوات الإسرائيلية، وذلك بعد تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مفاجىء في أجواء مدينة خان يونس الواقعة جنوب القطاع.