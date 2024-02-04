اللواء عبد الجواد لـ"إرم نيوز": المنطقة "برميل بارود" على وشك الانفجار

الحرب فاقمت الأوضاع

وعن رؤيته للأوضاع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، قال عبد الجواد: إنها أشبه ببرميل بارود، وهي على وشك الانفجار في أي لحظة، مضيفا أن الأمور مضطربة على جميع الاتجاهات منذ اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى حرب غزة التي فاقمت الأوضاع بشكل أكبر.

وعن تأثير حرب غزة على الدول العربية عامة، ومصر خاصة، أوضح عبد الجواد أنها أثرت على القاهرة بشكل كبير، وأردف: أن واشنطن لا تخسر ولا تدفع أثمانا باهظة في أي حرب تخوضها، ودائمًا ما تستفيد منها لتكون الاقتصاد الأوحد بالعالم دون مراعاة أي طرف من الأطراف الأخرى.

وتابع عبد الجواد، أن مصر تحديداً مستهدفة منذ فترة طويلة، وكان هناك مخطط لبيع سيناء في عهد الإخوان، وعندما جاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أفشل هذا المشروع الذي تسعى أمريكا لتنفيذه منذ زمن بعيد.

وعما تخشاه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، رأى اللواء عبدالجواد، أنها لا تخشى روسيا بقدر ما تخاف من الصين، لا سيما أن واشنطن خاضت تجربة الحرب الباردة مع موسكو، وحققت مكاسب كبيرة بتفكيكها، أما الصين فهي تتقدم بقوة وليس من السهل التغلب عليها.