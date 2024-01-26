انخفاض التجارة عبر قناة السويس 42% بسبب هجمات ميليشيا الحوثي

انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات ميليشيا الحوثيّين في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.

وقال يان هوفمان، المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "نحن قلقون جدا إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر (...) التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن هجمات ميليشيا الحوثيّين دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.

وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، تقول ميليشيا الحوثيين إنها تستهدف سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وشدد الخبير في أونكتاد على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظرًا إلى أن "أكثر من 80%" من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر ولأن "طُرقا مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضا".

وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور.