هل هناك تغيير في منظمة التحرير بعد تصريح مسؤول كبير بشأن المحاسبة؟
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن على جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، إجراء "تقييم وطني شامل لكل ما جرى"، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة.
وأضاف في مقابلة نادرة مع "رويترز" يوم أمس السبت، أنه "يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول، وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد"، قائلاً: "ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة".
وبين الشيخ، البالغ من العمر 63 عامًا، أن الحرب تعني أنه "ما فيه حد فوق المساءلة أو فيه حد منزه، إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني شامل لكل ما جرى وما سيجري في المستقبل".
ويرى البعض أن الشيخ قد يكون الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه التصريحات هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي كبير في منظمة التحرير الفلسطينية علناً عن تكتيكات حماس منذ هجمات الـ7 من أكتوبر.
وأقر الشيخ بأن المسار السياسي بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام يتعثر و"لم يحقق مبتغاه حتى هذه اللحظة"، وأضاف أن ذلك المسار "لن يحقق بصيغته الحالية طموح الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية داخل حدود ما قبل حرب عام 1967".
واجتمع الشيخ وعباس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في رام الله يوم الجمعة الماضي، حيث قال الشيخ إن الفلسطينيين أبلغوا سوليفان أن هناك حاجة إلى جهد دولي جديد لإقناع إسرائيل بحل شامل يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مبينًا أنه يتعين أن تكون هناك حكومة واحدة تدير الوطن الفلسطيني.
ونقلت الوكالة عن الشيخ أن "السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وستكون مستعدة لتولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب"، غير أنه أقر بضرورة إعادة تقييم السلطة الفلسطينية لدورها.
وفي إشارة إلى حماس، التي خاضت 5 حروب ضد إسرائيل منذ عام 2008، قال الشيخ: "لا يجوز للبعض أن يعتقد أن طريقته وأسلوبه في إدارة الصراع مع إسرائيل كانت الأمثل والأفضل".
وأضاف أنه بعد سقوط هذا العدد من القتلى وبعد كل ما حدث "ألا يستحق كل ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييماً جاداً وصادقاً ومسؤولاً لنحمي شعبنا ونحمي قضيتنا؟".
وتابع متسائلًا: "ألا يستحق كل ذلك أن نناقش كيف ندير هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؟"، لافتًا إلى أنه تم تدمير 60% من قطاع غزة، وأن إعادة الإعمار ستكلف 40 مليار دولار على مدى عقود.
ووصف الشيخ اتفاقات أوسلو عام 1993 بأنها "كانت ناجحة جزئياً" لأنها منحت الفلسطينيين هوية، وأدت إلى عودة مليوني لاجئ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من البلدان التي فروا إليها خلال حربي 1948 و1967 مع إسرائيل.
وقال إن المداهمات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات أدى إلى إضعاف السلطة الفلسطينية.