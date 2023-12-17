هل هناك تغيير في منظمة التحرير بعد تصريح مسؤول كبير بشأن المحاسبة؟

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن على جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، إجراء "تقييم وطني شامل لكل ما جرى"، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة.

وأضاف في مقابلة نادرة مع "رويترز" يوم أمس السبت، أنه "يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول، وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد"، قائلاً: "ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة".

وبين الشيخ، البالغ من العمر 63 عامًا، أن الحرب تعني أنه "ما فيه حد فوق المساءلة أو فيه حد منزه، إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني شامل لكل ما جرى وما سيجري في المستقبل".

ويرى البعض أن الشيخ قد يكون الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه التصريحات هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي كبير في منظمة التحرير الفلسطينية علناً عن تكتيكات حماس منذ هجمات الـ7 من أكتوبر.

وأقر الشيخ بأن المسار السياسي بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام يتعثر و"لم يحقق مبتغاه حتى هذه اللحظة"، وأضاف أن ذلك المسار "لن يحقق بصيغته الحالية طموح الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية داخل حدود ما قبل حرب عام 1967".