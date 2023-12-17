قصف إسرائيلي مكثف على غزة.. ودفن الآلاف تحت الأنقاض

قال فلسطينيون إن إسرائيل كثفت قصفها لغزة، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل ودفن الآلاف تحت الأنقاض، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن هو الضغط العسكري المكثف على حركة حماس.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية وسط قتال عنيف على طول القطاع الساحلي، وفقًا للسكان والمسلحين، مع انقطاع الاتصالات لليوم الرابع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "قطع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ بدء التصعيد الإسرائيلي"، مضيفًا أن القصف أعاق أيضًا عمل الفرق التابعة له.

وقالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس نقلاً عن مدير وزارة الصحة في غزة إن قصفًا إسرائيليًا بالصواريخ على منزل لعائلة شهاب أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة العشرات في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الصحة، لكن مسعفًا قال إن العشرات قُتلوا أو أُصيبوا في منزل عائلة الشِباب ومنازل أخرى مجاورة تعرضت للقصف أيضًا.

وفي دير البلح وسط غزة، قال مسعفون إن 12 فلسطينيًا قُتلوا وأُصيب العشرات، بينما في رفح جنوب غزة، قالوا إن غارة جوية إسرائيلية خلّفت 4 قتلى على الأقل.

وقالت إسرائيل إنها نفذت عمليات ضد أهداف "إرهابية".

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن نحو 19 ألف فلسطيني قُتلوا ودُفن الآلاف تحت أنقاض الغارات الجوية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حين قالت إسرائيل إن مسلحي حماس قتلوا 1200 شخص، واحتجزوا 240 رهينة في هجوم مباغت.