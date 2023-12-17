مسؤول لـ"إرم نيوز": هذه تحديات إعادة إعمار غزة بعد الحرب المدمرة

دمار كبير

وبحسب أحدث الأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة، فإن الحرب الإسرائيلية تسببت بتدمير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية ما بين دمار كلي وجزئي.

كما تشير الإحصائيات إلى تدمير 126 مقراً حكوميًا في غزة، و90 مدرسة وجامعة ونحو 282 أخرى بشكل جزئي، إضافة إلى أنه تم تدمير 200 مسجد و3 كنائس، وعشرات المستشفيات والمراكز الصحية التي خرجت عن الخدمة بشكل جزئي أو كلي.

مسؤولية ثقيلة

الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم يرى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكون مسؤولية ثقيلة لن تستطيع أي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية ولا حتى الدول أن تتحملها بشكل منفرد.

وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قد تكون طرفاً في إغاثة غزة، وقد تكون قناة رئيسية لتمرير مساعدات إنسانية وطبية، لكنها لن تستطيع تحمل تكلفة الإعمار بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "هذا العدوان ألحق أضراراً بالبنية التحتية وحدها، تمثل أربعة أضعاف الأضرار في قطاع غزة جراء حرب 2014، واليوم التقديرات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار لإعادة إصلاح البنية التحتية، وإعادة إعمار المنازل والمساكن والمكاتب وشبكات المياه والصرف الصحي، التي لم يتبق منها شيء، لأن أحياء كاملة تم شطبها".