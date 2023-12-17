إسرائيل تستثني شمال قطاع غزة من دخول المساعدات الإنسانية

استثنت إسرائيل شمال قطاع غزة من دخول المساعدات الطبية والإنسانية، اليوم الخميس، بعد قرارها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل انتقادات حادّة بشأن تعاملها مع أزمة إنسانية متزايدة بسبب الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

من جانبها، اتهمت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، الدولة العبرية بتعمّد خلق الأزمة للضغط على حماس.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قد قال، أمس الأربعاء، إن مدينة رفح باتت المنطقة الوحيدة في قطاع غزة التي تُوزَّع فيها المساعدات بكميات محدودة، بينما توقفت بشكل شبه كامل تقريباً في خان يونس، في حين أن الوصول إلى المناطق الواقعة شمالاً غير ممكن.