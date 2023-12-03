مسؤول في معبر رفح: المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي أدنى الاحتياجات

أكد مسؤول في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الأحد، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة بعد انتهاء الهدنة لا تلبي أدنى متطلبات الحياة لمواطني القطاع المحاصر.

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، قال مدير الإعلام لمعبر رفح وائل أبو محسن إن "المساعدات غير كافية، إضافة لعدم دخولها بانتظام وعدم وصولها لجميع محافظات القطاع".

ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، وهو الوحيد الذي لا يخضع لسلطة إسرائيل.

وبين أبو محسن أن 200 شاحنة، 6 منها تحمل الوقود فقط، دخلت غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ صباح الجمعة حتى الآن، مقارنة بأكثر من 500 شاحنة كانت تدخل القطاع قبل الحرب يوميا.