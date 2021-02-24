رغم تصريحات المصالحة.. "حماس" تحكم بالسجن على عناصر من "فتح"

أصدرت حماس في غزة، اليوم الأربعاء، أحكامًا على مجموعة من قيادات فتح، في تحدٍ للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، فإن محكمة تابعة لحماس أصدرت أحكاماً مختلفة بالسجن لعدة سنوات، على قيادات من فتح في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة الرسمية أنه تم الحكم على المعتقلين في سجون حماس بغزة بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، وأن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرين تم الحكم عليهم غيابيا، منهم موجودون على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية؛ وذلك بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله بالضفة الغربية.

كما حكمت المحكمة العسكرية التابعة لحماس على الضابط المسؤول عن مخابرات غزة بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات.

ووجه أهالي المعتقلين نداء استغاثة بالتدخل للإفراج عنهم، وتنفيذ المرسوم الرئاسي بإطلاق كل المعتقلين.

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح أحمد حلس أكد أن عدم إطلاق حماس سراح المعتقلين السياسيين في غزة سيعطل سير العملية الانتخابية.

وأصدر الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، مرسوما يقضي بإطلاق الحريات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، وهو ما نفته حماس على لسان وزارة الداخلية فيها.