تراشق إعلامي بين "فتح" و"حماس" بسبب "غاز غزة"

عادت حركتا فتح وحماس للتراشق الإعلامي مجدداً، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع مصر، للتنقيب عن الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة، حيث طالبت حماس بأن تكون ممثلة في الاتفاق وهو ما استهجنته حركة فتح.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق: ”يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها“.

وأضاف في تغريدة له: ”لا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً، نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار“.

يجب أن تكون #غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً.

نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) February 23, 2021



تصريحات أبو مرزوق لاقت استهجاناً واستغراباً من حركة فتح والسلطة الفلسطينية، التي رأت فيها استمراراً في سياسات حماس وممارساتها التي أفقرت قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ”رداً على ما قاله السيد أبو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزة في تغريدة له، أقول إن الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط“.

وأضاف في تغريدة له: ”الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات“.

ردا على ما قاله السيد ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزه في تغريده له ، اقول ان الاتفاقيات تتم بين دول ، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 23, 2021



من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب: إن ”من أضاع واستهان وهجّر الثروة الحقيقية وهم الشباب من قطاع غزة ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة، لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين“، على حد وصفه.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1726028240892480&id=100004559626345&__cft__[0]=AZUvpKjyXFiqd0QLYIfvu1r-OZMHQCDmW_b7SymkMHaudomUrtGoYA2lGlv84N42yxKBYy4Rn-yD3r-yx42yuiKJta4hm4KVe9YP4Mb2p7Jdfr3afaCdHMTgQW38aQAUgQc&__tn__=%2CO%2CP-R

ووقعت مصر وفلسطين، الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد اقتصادي مصري برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية إلى رام الله، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غزة، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، وعن الجانب المصري وقع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.