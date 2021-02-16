صحيفة إسرائيلية: أردوغان يعزز نفوذ تركيا في الضفة الغربية عبر استثمارات بملايين الدولارات

كشفت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قيام تركيا بتعزيز نفوذها أخيرا في الضفة الغربية، بموجب توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث استثمرت أنقرة نحو 10 ملايين دولار في بناء منطقة صناعية جديدة في جنين.

وبحسب الصحيفة، تعتبر هذه خطوة مهمة جدا من جانب تركيا، التي عادة ما تحول معظم استثماراتها إلى قطاع غزة، نظرا للعلاقة الوطيدة مع حماس، بسبب الاعتبارات السياسية لأردوغان.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: إن ”الاستثمار التركي سوف يخصص لبناء الهيكل الداخلي للمنطقة الصناعية“، مضيفا، أن ”هناك خطة لبناء مصانع تركية في المنطقة الصناعية“.

وتركيا ليست الدولة الوحيدة التي تستثمر في المشروع، إذ تستثمر ألمانيا 24 مليون يورو في مرحلة البناء الأولي للمنطقة الصناعية، والتي تركز على البنية التحتية الخارجية وسيتم الانتهاء منها في منتصف عام 2021. أما المرحلة الثانية، المخصصة للبنية التحتية الداخلية، فسوف تكون بتمويل من أنقرة بقيمة 10 ملايين دولار.

ويأتي هذا الاستثمار من خلال جمعية المكاتب التركية والبورصات (TOBB)، والتي حصلت على إذن من الرئيس أردوغان لتحويل المبلغ الكبير إلى السلطة الفلسطينية لغاية تنفيذ المشروع. والحديث هنا يدور عن مشروع مخطط له منذ عام 1999، لكن المماطلة المستمرة بفعل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالتراخيص، حالت دون تنفيذه واستكماله لغاية الآن.

وستشمل المنطقة الصناعية، من بين أمور أخرى، مصانع المواد الغذائية والمنسوجات.

وتقدر السلطة الفلسطينية أن المنطقة الصناعية التي ستمتد على مساحة 1100 دونم وتقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من وسط مدينة جنين، ستوفر نحو 5000 فرصة عمل جديدة بشكل مباشر، و 15000 بشكل غير مباشر.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الدكتور حاي إيتان كوهين إنروجيك، الباحث في الشأن التركي الحديث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، التابع لجامعة تل أبيب قوله: إنه ”بالنظر إلى قيام أردوغان بتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة أيضا، فإنه يوازن ذلك من خلال التبرع بمشاريع مختلفة بمساعدة TİKA و TOBB. وبهذه الطريقة، يهدف إلى الحفاظ على صورة تركيا الإيجابية في عيون حركتي حماس وفتح على حد سواء“.