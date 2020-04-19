البرلمان العربي يطالب تركيا بوقف إرسال المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا

طالب البرلمان العربي، تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي في جلسة افتراضية عقدها اليوم في القاهرة، الأمم المتحدة، إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".

وحث البرلمان العربي "جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتواصل تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي، مستغلة انشغال العالم بمحاربة كورونا.

وكشف موقع "ميليتاري رادار" الإيطالي، أمس السبت، عن تواجد مقاتلات تركية من طراز "اف 16" قبالة الساحل الليبي، كانت لتغطية رحلة شحن إلى ليبيا.

ونفى الموقع مزاعم وزارة الدفاع التركية التي أرجعت النشاط العسكري في شرق المتوسط إلى قيامها بتدريبها عسكرية.