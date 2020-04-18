تخطت إيران.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329، لتصبح الأعلى في الإصابات في الشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، ما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وقال قوجة؛ "إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890".

وتعافى 10453 مريضا حتى الآن، وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة إلى 40520.

وقالت وزارة الداخلية؛ إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل يوم السبت.