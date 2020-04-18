تركيا تحاكم صحفية فضحت استيلاء صهر أردوغان على أراضي الدولة

وجهت النيابة العامة في تركيا، لائحة اتهام ضد صحفية كشفت استيلاء وزير المالية (صهر الرئيس أردوغان) بيرات آلبيرق، على أراضٍ في نطاق مشروع قناة إسطنبول المائية.

ووفق موقع "توكنماز خبر"، فإن المدعي العام التركي أصدر لائحة ادعاء ضد مراسلة صحيفة "الجمهورية" هازال أوجاك، تتضمن اتهامها بـ"إهانة الوزير علنية من خلال وسائل الإعلام"، وهو ما يستوجب عقوبة مشددة.

وتزعم لائحة الاتهام، الصادرة في 31 آذار/مارس، أن الصحفية "أضرت بشرف وكرامة الوزير آلبيرق"، وتطالب بسجنها لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين.

رغم ذلك، أقرت اللائحة بأن الوزير آلبيرق اشترى أرضا على طريق قناة إسطنبول، لكنها وصفت الأمر بأنه "حادثة بيع وشراء تمت ضمن الوتيرة الاعتيادية".

وأشار الموقع المعارض، إلى أن محكمة الجزاء الأصلية الثانية في إسطنبول، قبلت لائحة الاتهام، وأن الصحفية أوجاك ستمثل أمام القضاء في 18 حزيران/يونيو المقبل.

وكشفت الصحفية هازال أوجاك في السابق، أن وزير المالية حصل على 14 فدانا ضمن حدود المنطقة السكنية في الخطة الجديدة لقناة إسطنبول، رأى سماسرة عقارات وخبراء الإسكان أن هذه الأراضي قيّمة للغاية.

ويصر أردوغان على إنشاء قناة مائية، رغم تحذيرات خبراء أتراك ومعارضين من مخاطر محدقة بسكان العاصمة الاقتصادية إسطنبول في حال تنفيذ المشروع، إذ من المتوقع أن يجر المدينة الضخمة إلى نقص في المياه، ويزيد من مخاطر الزلازل.