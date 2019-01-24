صهر أردوغان يعترف باستمرار تراجع الاقتصاد التركي (فيديو)

أقر وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، بتوقعات مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2019، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بعد الانهيار الذي أصاب الليرة التركية، العام الماضي، مرفوقًا بارتفاع التضخم وآخر في كلفة الديون السيادية.

وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في حديث مع “بلومبيرغ”، اليوم الخميس، على هامش منتدى “دافوس” بسويسرا، إن معدل النمو الاقتصادي التركي سيتراجع، بنهاية العام الحالي، إلى 2.3%، ليشكل ثلث معدل النمو في عام 2017، وهو ما وصفه بـ “الهبوط البطيء” للطائرة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات “بلومبيرغ”، أن الانكماش الاقتصادي في تركيا يتوالى للربع الثالث على التوالي، حيث سجلت الأرقام الأخيرة تراجعًا في الناتج المحلي، خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016.