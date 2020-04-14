المؤسسة الوطنية للنفط: إغلاق منشآت نفطية كلف ليبيا 4 مليارات دولار‎

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء، إن إغلاق منشآت نفطية في البلاد بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر، أدى إلى خسارة ليبيا إيرادات تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.

ونقل بيان المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "لقد خسرت ليبيا 4 مليارات دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".

وكانت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي قد أغلقت مرافئ وحقول النفط في الثامن عشر من يناير كانون الثاني، وهو ما خفض تدريجيا إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.