العراق.. متظاهرون يقطعون الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء وطرق داخلية أخرى  

أقدم متظاهرون في محافظة النجف، جنوب العراق، اليوم الأحد، على قطع الطريق الرئيسي الرابط مع محافظة كربلاء، بالإضافة إلى إغلاق أغلب الطرق الداخلية.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”عشرات المتظاهرين قاموا بإغلاق الطريق الرئيس الرابط بين محافظة النجف وكربلاء، من خلال حرق الإطارات، كما قاموا بإغلاق أغلب الطرق الداخلية في النجف بذات الطريقة“.

وأضاف المصدر أن ”قوات الأمن لغاية الآن لم تتدخل في فتح الطرق المغلقة، خشية من حدوث صدامات مع المتظاهرين، حيث تريد الانتظار حتى المساء، وفي حال عدم انسحاب المتظاهرين، سيكون هناك تدخل، لفتح الطرق المغلقة الرئيسية أو الداخلية“.

من جهة أخرى قال مصدران أمنيان، إن مواجهات ”وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في كربلاء وسط العراق“.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في ساحات الاعتصام بالعراق، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة للكتل السياسية، لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، والتي تنتهي يوم غد الإثنين.