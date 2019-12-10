بغداد.. تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين قرب جسر الأحرار (فيديو)‎

تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن مساء الثلاثاء، قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل ”إرم نيوز“ بتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة، قرب جسر الأحرار وسط بغداد، بعد ما حاول المتظاهرون عبر الجسر مجددًا، ما دفع قوات الأمن الى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، و“إطلاق الرصاص الحي في الهواء من أجل تفريق المتظاهرين“.

إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بغداد بالقرب من جسر الأحرار إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بغداد بالقرب من جسر الأحرار#إرم_نيوز #العراق_ينتفض تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وهاجم المتظاهرون قوات الأمن بالحجار ورمي (الزجاج الحارق)، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية العراقية، وقد أوقعت الاشتباكات حالات اختناق بصفوف المتظاهرين.

وتوافد المحتجون على ساحة التحرير وسط العاصمة، المعقل الرئيسي للاحتجاجات في العاصمة، من مختلف المحافظات، بما فيها المحافظات الغربية، ذات الأغلبية السنية.

في سياق آخر أعلنت وزارتا الداخلية والصحة في العراق اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة النهائية لقتلى ”مجزرة السنك“، هي 9 قتلى من المدنيين المتواجدين في المنطقة، إضافة إلى قتيل واحد من القوات الأمنية، ومصور من هيئة الحشد الشعبي.