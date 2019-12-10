الرئيس العراقي يطلب تعاون الكتل السياسية والمتظاهرين لتسمية رئيس الحكومة

جاء حديث صالح في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعلان العراق تحقيق ”النصر“ على تنظيم ”داعش“ الإرهابي.

ودعا صالح في البيان المتظاهرين والكتل السياسية إلى التعاون؛ من ”أجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات“.

وحث رئيس الجمهورية المتظاهرين وقوات الأمن بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات: ”لا تسمحوا للأعداء بأن يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءًا“.

ومطلع الشهر الجاري، وافق البرلمان على استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الذي قدم استقالته تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.

ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا من استقالة الحكومة.

ويقوم رئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته إلى البرلمان خلال مدة 30 يومًا.

وتنتهي المهلة الدستورية للتكليف في تاريخ 16 من الشهر الجاري.

ولغاية الآن، لم تتفق الكتل السياسية على مرشح بعينه، وسط ضغوط كبيرة من الحراك الشعبي لاختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدًا عن الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ آلاف العراقيين بالتوافد إلى ساحات الاحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب، استجابةً لدعوات ناشطين بالخروج في احتجاجات ”مليونية“ تنديدًا بقتل المتظاهرين والناشطين.

ويعتبر التحرك لتنظيم تجمعات ”مليونية“ تصعيدًا من جانب المتظاهرين للاحتجاجات التي بدأت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.