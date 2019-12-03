البرلمان العراقي يطالب برهم صالح بتكليف بديل لرئيس الوزراء المستقيل

طالب البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف رئيس جديد للحكومة، إثر استقالة رئيسها السابق عادل عبدالمهدي.

وذكر كتاب صدر عن البرلمان، أن“الموافقة حصلت على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، واستنادًا إلى أحكام المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا“.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة الماضية، تقديم استقالته من منصبه إلى البرلمان، بعد شهرين على المطالبات الشعبية بإقالة الحكومة الحالية.

ولاقت تلك الاستقالة ترحيبًا واسعًا من قِبل الأوساط السياسية والشعبية، وساحات الاحتجاج في عموم العراق، حيث عبّر المتظاهرون عن فرحتهم بها، وأكدوا مضيّهم في تنفيذ خريطة الطريق المعلنة من قبلهم.

ويطالب المحتجون في العراق باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد، وتشرّع قانونًا جديدًا للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان الجديد.

ومع استقالة رئيس الحكومة، سيكون البرلمان أمام ضغط شعبي كبير، لترشيح شخصية مستقلة إلى رئيس الجمهورية، تحظى بقبول الشارع، وهو ما أجبر الكتل على عدم تقديم مرشحيها إلى المنصب.