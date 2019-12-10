العراق.. ناشطون يحذرون من دعوات اقتحام ”المنطقة الخضراء“ في بغداد

حذر ناشطون عراقيون، اليوم الثلاثاء، من دعوات لاقتحام ”المنطقة الخضراء“ الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، أثناء تظاهرة مليونية مرتقبة.

وبدأ المحتجون منذ مساء أمس الاثنين بالتدفق إلى ساحة التحرير وسط بغداد، قادمين من العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون.

وبموازاة ذلك، فرضت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند مداخل ومخارج العاصمة، والمناطق القريبة من ساحات الاحتجاجات، فضلاً عن ”المنطقة الخضراء“ التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الناشطين حذروا عبر مكبرات الصوت في ساحة التحرير من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتحام المنطقة الخضراء لتجنب إراقة المزيد من الدماء.

وقال الناشطون إن ”التظاهرات بدأت سلمية وستبقى سلمية“، معتبرين أن دعوات الاقتحام هي مخطط من قبل الفاسدين لجعل التظاهرات تخريبية.

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى اقتحام ”المنطقة الخضراء“، انتقامًا من قتل متظاهرين وناشطين في الاحتجاجات.

وتتماشى هذه الدعوات مع تصريحات أدلى بها زعيم فصيل ”عصائب أهل الحق“، قيس الخزعلي، المقرب من إيران، والذي قال إن احتجاجات الثلاثاء ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى.

وأضاف في كلمة نشرها عبر تويتر ”هناك معلومات بوجود تخطيط مخابراتي تريد منه جهات متعددة (لم يحددها) الشر لهذا البلد، وتريد أن تستثمر هذه الأوضاع لإحداث الفوضى في بغداد“.

وكان الخزعلي إلى جانب مسؤولين آخرين في ”الحشد الشعبي”، وُضعوا على قائمة عقوبات أمريكية صدرت مؤخرًا لـ“صلاتهم بقتل المتظاهرين“.

ويخضع الداخلون إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى القريبة ومنها، ”الأحرار“ و“الوثبة“، إلى تفتيش دقيق من قبل قوات أمنية ومتطوعين من أصحاب ”القبعات الزرق“، وهم عناصر مدنية من ”سرايا السلام“ الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبدأ آلاف من المحتجين بالتوافد إلى ساحات التظاهرات في محافظات وسط وجنوبي البلاد، وهي بابل وذي قار وميسان وكربلاء والنجف والديوانية وديالى والبصرة.

وذكر مصدر في شرطة ميسان، للأناضول، أن مدينة العمارة مركز المحافظة شهدت 3 تفجيرات بعبوات محلية الصنع استهدفت مقرًا لـ“عصائب أهل الحق“، ومنزلين لقادة الفصيل، في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وأضاف أن التفجيرات لم تسفر عن خسائر في الأرواح، بل اقتصرت على خسائر مادية.

وتواجه ”عصائب أهل الحق“ اتهامات بالتورط في عمليات قتل المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات، منذ بدئها قبل أكثر من شهرين.

وفي البصرة، أقصى جنوبي البلاد، أغلق محتجون الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي العملاق، الذي تديره شركة ”بي بي“ وينتج 1.5 مليون برميل يوميًا، وفق ما أبلغ شهود عيان الأناضول.