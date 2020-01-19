إحراق صورة سليماني والمهندس في النجف العراقية (فيديو)

أقدم متظاهرون في محافظة النجف، جنوب العراق، اليوم الأحد، على إحراق صورة قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، رافضين تعليق أي صورة لأي شخصيات إيرانية في المحافظة.

وقال الناشط المدني في النجف أحمد الجبوري، لـ ”إرم نيوز“، إن ”جهات سياسية ومسلحة موالية لإيران علقت قبل أيام عددا من الصور الكبيرة في مختلف شوارع المحافظة، لسليماني والمهندس“.

حرق صورة سليماني في النجف الاشرف احراق صور قاسم #سليماني وأبو مهدي #المهندس في #النجف. تم النشر بواسطة ‏العراق نيوز‏ في الأحد، ١٩ يناير ٢٠٢٠

وأضاف الجبوري أن ”المتظاهرين قاموا، اليوم، بإحراق تلك الصور، رافضين تعليق أي صورة لأي شخصية إيرانية في شوارع النجف، متهمين سليماني بقتل المتظاهرين وقمعهم، من خلال المليشيات الموالية لإيران، منذ انطلاق ثورة أكتوبر“.

وقال مصدران أمنيان إن مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في كربلاء وسط العراق، فيما قطع محتجون الطريق المؤدي إلى مطار النجف، السبت، جنوبي البلاد.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات بساحات الاعتصام في العراق، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة للكتل السياسية لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، والتي تنتهي يوم غد الاثنين.