العراق ينفي موافقته على استئناف القوات الأمريكية عملياتها العسكرية على أراضيه

نفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، موافقتها على استئناف القوات الأمريكية عملياتها العسكرية في العراق، بعد مرور أيام على إيقافها.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن“القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأمريكي عملياته العسكرية في العراق“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“، قد قالت إن القوات الأمريكية استأنفت عملياتها العسكرية في العراق، يوم أمس الأربعاء، بعد أيام من إيقافها على خلفية اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وقال التحالف الدولي بقيادة أمريكا، الخميس الماضي، إنه علق أنشطته العسكرية في العراق، بما فيها التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد تنظيم داعش، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

فيما حذرت جهات عراقية عديدة، من عودة تنظيم داعش إلى احتلال أجزاء من الأراضي العراقية بعد تحريرها في أواخر العام 2017، بسبب ايقاف التحالف الدولي دعمه.