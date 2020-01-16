العراق.. المرجع الشيعي علي السيستاني يجري عملية جراحية (صورة)

أظهرت صور بثتها وسائل إعلام عراقية، اللحظات الأولى للعملية الجراحية التي يجريها المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف؛ إثر تعرضه لكسر في رجله اليسرى.

وأظهرت الصور المرجع السيستاني، وقد أحاط به الأطباء من كل جانب، كما أظهرت الساق اليسرى التي تعرضت للإصابة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، بتعرض الأخير، الليلة الماضية، لالتواء في الرجل اليسرى، أدى إلى كسر في عظم الفخذ، وأنه ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم، بإشراف فريق طبي عراقي.

بدوره، بعث رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، برقية للاطمئنان على صحة السيستاني؛ إثر الوعكة الصحية.

بدورها، علّقت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، على العملية الجراحية التي أجراها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، مؤكدة أن الأخير لعب دورا في تحقيق الاستقرار الدائم.

وقالت السفارة في بيان: إنها ”تلقت نبأ نجاح العملية الجراحية للمرجع الأعلى الشيعي في العراق، علي السيستاني، بفرحة عارمة، وذلك بعد خضوعه لعملية عاجلة في وقت سابق“.

وأضافت أن ”السيستاني يلعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار الدائم، وهو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة“.