أمن حماس يعتقل عريسًا قبل زفافه بأيام بسبب دعوته الرئيس عباس لحضور فرحه

أقدمت أجهزة أمن حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، على اعتقال عريس فلسطيني قبل ثلاثة أيام من فرحه، بسبب دعوة وجهها للرئيس محمود عباس لحضور حفل زفافه.

واعتقل أمن حماس الشاب أحمد جودة، من داخل منزله شمال قطاع غزة، واقتادته لجهة مجهولة، على الرغم من انشغاله بترتيبات فرحه المقرر في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وكان جودة قد وجه دعوة للرئيس عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل زفافه قائلًا: ”إنه لمن دواعي سروري أن نقوم بعمل مزيج بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ونوحد هذه الجهود الفلسطينية الخالصة“.

وأضاف جودة: ”أتشرف بدعوتكم ودعوة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين محمود عباس“، حيث تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع اعتقال الشاب جودة مؤكدين رفضهم لممارسات حماس في غزة.

وتفاعل النشطاء مع اعتقال جودة، حيث كتبت دنيا عيسى: ”في يوم من الأيام جربت شعور العروس دعاء (خطيبة أحمد)، وأعرف ماذا يعني الاستدعاء والاعتقال وعريس بدل أن ينشغل باستعدادات فرحه ينشغل بالاحتجاز وتواريخ الاستدعاءات والمراجعة“.

وأضافت: ”أعرب ماذا يعني فرحة عروس ناقصة وخاطر أم العريس المكسور وبيوت مليانة قلق ودموع بدل ما تكون مليانة فرح وسعادة وذكريات حلوة وعبارة المهم أنه العرس يمضى على خير، فرحانين زعلانين مقهورين مش مهم المهم العريس يطلع والعرس يمضى على خير“.