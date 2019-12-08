نتنياهو يهدد مجددًا بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

هدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع، وذلك في أعقاب تجدد إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل من غزة مساء السبت.

وقال نتنياهو: ”إذا لزم الأمر سنشرع في عملية عسكرية كبرى في غزة، ولن تكون هناك تهدئة طويلة ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل تام“.

وحسب ما نقلت عنه القناة الـ13، فإنه ”إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ، فسيتم اتخاذ القرار فورًا، فقد تلقوا في غزة قبل بضعة أسابيع عينة من جديتنا في هذا الأمر“، في إشارة لعملية اغتيال القيادي في سرايا القدس، بهاء أبوالعطا، الذي كانت تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس اعترض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب مدينة سديروت المحاذية للقطاع، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في غزة تابعة لحركة حماس.

ويتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بشكل متقطع، على المدن والبلدات المحتلة المحاذية للقطاع، منذ إبرام اتفاق التهدئة الأخير بين فصائل فلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، عقب جولة التصعيد التي اندلعت منتصف الشهر الماضي، في أعقاب اغتيال القيادي بهاء أبوالعطا.

وخلال جولة التصعيد هذه، أطلقت فصائل فلسطينية أكثر من 450 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، فيما شن الجيش الإسرائليي مئات الغارات على غزة، أسفرت عن سقوط 35 شهيدًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.