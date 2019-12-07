مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة ، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع F16، قصف موقع الشهيد أحمد الجعبري، التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت، أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية تصدت للطيران المكثف الذي يحلق في أجواء شمال القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت مساء السبت، إن عددًا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب مناطق غلاف القطاع، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية اعتراضها.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت ومستوطنة ”نير عام“ و“مفلاسيم“ المحاذيتين لحدود قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صافرات الإنذار دوت بشكل متتالٍ، ما يشير إلى أن إطلاق الصواريخ حدث على دفعات، فيما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو لاعتراض الصواريخ في سماء البلدة.