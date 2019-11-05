الجيش العراقي يرفع حظر التجوال الليلي في بغداد

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الجيش قرر، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الليلي المفروض على العاصمة بغداد.

وأضافت أن القرار اتخذه قائد عمليات بغداد (قائد الجيش في العاصمة) الفريق الركن قيس المحمداوي.

وفرضت قيادة عمليات بغداد، حظر التجوال في العاصمة العراقية بدءًا من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وكان الحظر لمدة 6 ساعات بدءًا من منتصف الليل ولغاية السادسة صباحًا، وذلك قبل أن يتم تقليص المدة يوم السبت، إلى 4 ساعات.

وتحدى المتظاهرون المناهضون للحكومة، لا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد، الحظر منذ ذلك الوقت، حيث غصت بهم الشوارع في الليل والنهار.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يشهد العراق موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلًا على الأقل، فضلًا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.