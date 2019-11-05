رويترز: إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5%

ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن طهران ستبدأ غدًا الأربعاء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5%، بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفًا أن إيران لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20% إذا لزم الأمر.
ونقلت وكالة ”أنباء الطلبة“ عن صالحي قوله ”غدًا سنخصب اليورانيوم إلى 5% بفوردو، لدينا الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20%، لكن يمكننا إنتاجه إذا اقتضت الضرورة“.
وجاءت تصريحات صالحي قبل يوم من اتخاذ إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي.
وأعلنت إيران أمس الإثنين، أنها باتت تنتج 5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا، أي أكثر بـ10 مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين، عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي، الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.