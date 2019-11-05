رويترز: إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5%

ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن طهران ستبدأ غدًا الأربعاء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5%، بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفًا أن إيران لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20% إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة ”أنباء الطلبة“ عن صالحي قوله ”غدًا سنخصب اليورانيوم إلى 5% بفوردو، لدينا الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20%، لكن يمكننا إنتاجه إذا اقتضت الضرورة“.

وجاءت تصريحات صالحي قبل يوم من اتخاذ إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي.‎

وأعلنت إيران أمس الإثنين، أنها باتت تنتج 5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا، أي أكثر بـ10 مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين، عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي، الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.