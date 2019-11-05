سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

المصدر: رويترز

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد ، مساء اليوم الثلاثاء، دون معرفة السبب حتى الآن.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع حادث، كما لم يعلّق أي مسؤول أمني.

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