سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

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أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد ، مساء اليوم الثلاثاء، دون معرفة السبب حتى الآن. ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع حادث، كما لم يعلّق أي مسؤول أمني.