العراق.. الصدر يهدد عبدالمهدي بسحب الثقة‎

هدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي يواجه موجة احتجاجات عارمة تطالب برحيله.

وقال الصدر في بيان صحافي وزعه مكتبه الإعلامي، عقب وصوله إلى مدينة النجف قادمًا من إيران، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على رفض عبدالمهدي الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية: ”جوابًا على كلام الأخ عادل عبدالمهدي كنتُ أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك“.

وأضاف الصدر مهددًا عبدالمهدي: ”أما إذا رفضت فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورًا، والعمل معًا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت، وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته“.

وختم زعيم التيار الصدري في العراق، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، بيانه لرئيس الوزراء العراقي، بقول: ”ارحل“.

وجاء عبدالمهدي، الذي اعتزل السياسة قبل أعوام، إلى منصب رئاسة الوزراء قبل عام باتفاق بين مقتدى الصدر زعيم كتلة سائرون التي حلت في المرتبة الأولى بنتائج الانتخابات الرئاسية 2018، مع تحالف الفتح بزعامة أمين عام منظمة بدر المقرب من إيران هادي العامري.