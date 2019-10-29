مقتدى الصدر ينضم للمتظاهرين بعد ساعات من وصوله العراق

انضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء للمتظاهرين في محافظة النجف جنوب العراق، بعد ساعات من وصوله إلى البلاد، قادما من مدينة قم الإيرانية.

وقالت مصادر مطلعة في التيار الصدري لـ“إرم نيوز“ إن ”الصدر وصل إلى العراق عبر مطار النجف الأشرف، قادما من قم الإيرانية، التي كان فيها من أجل زيارة عائلته المقيمة هناك، ورجع الآن بسبب التطورات التي يشهدها العراق“.

وفي وقت سابق، دعا الصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي ومدد قانونية غير طويلة، كما دعا الصدر إلى اتخاذ ”كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب“.

ورد عبد المهدي على رسالة الصدر قائلا: ”إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن تتفق مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق“

وفي ما يتعلق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، قال رئيس الحكومة، إن ”الانتخابات المبكرة مجهول أمرها، فمتى سيتسنى إجراؤها وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها، وهل ستأتي نتائجها حاسمة، وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة“.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة قتل خلالها العشرات من المتظاهرين، وسقط مئات الجرحى.