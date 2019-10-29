مسؤول إيراني: احتجاجات العراق ضد الفساد.. وأمريكا بصدد استغلالها

وصف مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ أيام بأنها ”حركة جماهيرية ضد الفساد السياسي والمالي“.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط ”حميد رضا دهقاني“، في مقال، ”إنه يستبعد أن تكون تلك الاحتجاجات الشعبية في العراق هي من صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية“.

وأضاف: ”شخصيًا أنا أقرب للتوجه الذي يقول إن المظاهرات هي لشريحة مستاءة من الفساد السياسي والمالي، والمرجع الديني آية الله علي السيستاني أيضًا ليس راضيًا عن هذه الأوضاع وقلبه مع الناس“.

وحذر المسؤول الإيراني مما سماه محاولات الأمريكان استثمار هذه الاحتجاجات للضغط على الحكومة العراقية، قائلًا: ”أعتقد أن الأمريكان وأنصارهم بصدد استثمار هذا الواقع للضغط على الحكومة العراقية، وهذا ما ينطبق على الحالة اللبنانية أيضًا“.