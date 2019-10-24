العراقيون يستأنفون تظاهراتهم على وقع هتاف ”إيران برا“

المصدر: أ ف ب

استؤنفت التظاهرات المناهضة للحكومة مساء الخميس في العراق، في وقت أُطلِقت دعوات إلى خروج تظاهرات الجمعة.

وفي ساحة التحرير في بغداد، تجمّع مئات المتظاهرين هاتفين ”كلّهم سارقون“، في إشارة إلى الطبقة السياسية.

وحمل متظاهرون في العاصمة أعلام العراق، وهتف بعضهم ”بغداد حرة، إيران برا“.

وتوجه وزير الداخلية ياسين الياسري إلى ميدان التحرير مساء الخميس لكي يؤكد للمتظاهرين أن قوات الأمن منتشرة لـ“حمايتهم“، بحسب السلطات.

وفي مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد)، دعا متظاهرون إلى ”اعتصامات حتى سقوط النظام“.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في المساء في بغداد أو في الجنوب الذي كان شهد احتجاجات في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

وخرجت تظاهرات مماثلة في العراق مطلع الشهر الحالي تخللتها أعمال عنف أوقعت أكثر من 150 قتيلاً، حسب حصيلة رسمية.