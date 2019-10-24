العراق.. توافد المحتجين إلى ساحة التحرير لبدء تظاهرة ”الجمعة الكبرى‎“ (فيديو)

توافد العشرات من المحتجين العراقيين، مساء اليوم الخميس، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ استعدادًا للتظاهرة المرتقبة يوم غدٍ، والتي أطلق عليها ”الجمعة الكبرى“.

وقالت وسائل إعلام محلية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي: إن العشرات من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة التحرير؛ للمشاركة في تظاهرات يوم الجمعة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الأمنية حول ساحات التظاهر، ومداخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.

قبل قليل العشرات من المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد معلنين بدء اعتصامهم المفتوح pic.twitter.com/bNlXGpScNN — Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 24, 2019

وأظهرت مشاهد مصورة تجمعًا للمحتجين تحت نصب الحرية الشهير، وهم يتحدثون مع القوات الأمنية بشأن عدم استهدافهم، فيما بدأت مجموعة أخرى فعالياتها بهتافات ضد رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض، مطالبةً إياه بالكشف عن هوية “القناصين”.

وتسببت الاحتجاجات الحالية، التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، بمقتل وإصابة آلاف الضحايا، فيما أعفت الحكومة العراقية عشرات الضباط من مناصبهم، لإعطائهم الأوامر في مجابهة المحتجين.

إبعاد النفوذ الإيراني

وتطالب التظاهرات العراقية في المرتبة الأولى بإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، واستقلال القرار العراقي عن الأجندات الخارجية، فضلًا عن تحسين الواقع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين، ومحاربة الفساد، واستعادة أموال البلاد من الخارج.

لكن آخرين يذهبون إلى أبعد من تلك المطالب، وينادون بتعديل قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وتعديل الدستور، وتغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسة.

واستعدت الحكومة العراقية لتظاهرات يوم الجمعة، واستنفرت قواها الأمنية، والوزارات المعنية، مثل الصحة، والنقل، وغيرها؛ لتأمين الاحتجاجات، ومنع اندلاع فوضى، أوتحرك نحو المنشآت العامة، وسط مخاوف من حدوث قلاقل تعرّض أمن البلد إلى خطر.

وشهدت الشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، اختناقات مرورية كبيرة؛ نتيجة خروج المواطنين لإنجاز أعمالهم وشراء احتياجاتهم، استعدادًا للتطورات المنتظرة، فضلًا عن بدء تنفيذ الخطط والاستعدادات الأمنية، وتكثيف الانتشار الأمني قبل انطلاق موعد التظاهرات.