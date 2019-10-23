بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع‎

أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع.

وعقب مباحثات مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، في بغداد، قال الشمري، خلال تصريحات لصحفيين، إن“الأمريكيين انسحبوا من سوريا إلى العراق بسبب عدم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وسوريا“.

وأضاف أن“هذه القوات، البالغ تعدادها 150 جنديًا، ستنسحب من العراق خلال 4 أسابيع“.

وأوضح الشمري، أن“وجهة هذه القوات ستكون إلى القواعد الأمريكية في الكويت أو قطر“.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، اليوم الأربعاء، في زيارة غير معلن عنها مسبقًا، وأجرى مباحثات أيضًا مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن إسبر، أبلغ عبد المهدي أن“أية تصريحات إعلامية عن بقاء القوات الأمريكية في العراق، غير صحيحة“.

وأعرب عن ”التزام الولايات المتحدة التام بدعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين“.

فيما شدد عبد المهدي، على أنه غير مسموح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء في العراق، وفق البيان.

وقبل أيام، دخلت القوات الأمريكية العراق إثر قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحبها من سوريا.

وتحتفظ واشنطن بآلاف الجنود في العراق، ضمن جهود التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم ”داعش“.