العراق يتخذ إجراءات قانونية بشأن دخول قوات أمريكية قادمة من سوريا

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء إن بغداد تتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة بشأن دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا المجاورة، في محاولة فيما يبدو لتأكيد معارضة بلاده لوصول القوات الأمريكية.

وأكد عبد المهدي في بيان مجددًا موقف الحكومة القائل بأن القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرق سوريا التي تحركت صوب العراق غير مسموح لها بالبقاء في البلاد.

وأضاف: ”أصدرنا بيانًا رسميًا بذلك ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بدورهم في هذا الشأن“.

وصدر بيان عبد المهدي بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي وصل إلى بغداد الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها من قبل.