روسيا ترفض اقتراح ألمانيا بشأن منطقة آمنة في شمال سوريا

نقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية، أن روسيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي في شمال شرق سوريا، وهو اقتراح طرحته ألمانيا.

واقترح وزير الدفاع الألماني إقامة منطقة أمنية تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي، وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهذا الاقتراح اليوم الأربعاء.

وأبرمت روسيا وتركيا أمس الثلاثاء، اتفاقًا ينص على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود السورية التركية، كما نص أيضًا على أن موسكو وأنقرة ستشتركان في مراقبتها.